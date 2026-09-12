Каменният небостъргач на траките. Най-голямата загадка
Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
Следете всички новини, анализи и коментари за Малко Градище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
Хасково. Тримата мъчители на възрастното семейство от село Малко градище Боню и Мавруда Добреви остават в ареста. Постоянната мярка задържане под стра...
Хасково. Трима рецидивисти на възраст между 24 и 44 години са мъчителите на възрастното семейство Боню и Мавруда Добреви от любимешкото село Малко Гра...
Подозират и мафиотска следа в мъченията на Мавруда и Боню
Фрагмент от плочка доказва, че на мястото е имало антично светилище