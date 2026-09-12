Китай задължава малцинствата да учат мандарин
Нов закон за „етническо единство“ разпалва критики
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Нов закон за „етническо единство“ разпалва критики
Външните министри на съюза излязоха със специална позиция
Лидерът на ВМРО е бесен на Европарламента
САЩ не могат да постигнат напредък, ако милиони американци са определяни като расисти
Интеграция на малцинствата ще има, ако към тях се отнасят едни и същи правила и отговорности, както и към останалите членове на обществото, каза в пар...
Въпреки трагедията, разиграла се в Париж и взела живота на десетки невинни парижани, Н.Пр. посланикът на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан не...
Целта му бе образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства Приключва поредният проект, реализиран от община Благоевград - „Община...
София. Полицията задържа 33-ма души, които планирали да се саморазправят с хора от малцинствата в София. Това е станало в неделя, минути след началото...
Добрич. С цел интеграция на малцинствата от няколко години с решение на Общинския съвет най-бедната община в Добричка област - Крушари, приема безплат...
Политиката на Скопие поражда сериозни притеснения