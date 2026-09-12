Подновяват търсенето на MH370 в Индийския океан
Канбера. Започна следващата фаза на издирването на самолета на Малайзийските авиолинии, известен като „полет MH370", в южната част на Индийския океан...
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Канбера. Започна следващата фаза на издирването на самолета на Малайзийските авиолинии, известен като „полет MH370", в южната част на Индийския океан...
Откриха планини като Алпите в Южния Индийски океан Боингът на Малайзийските авиолинии, който изчезна в Индийския океан на 8 март, вероятно е паднал с...
Голям брой предмети, летящи с висока скорост, разбили лайнера, според предварителен доклад Самолетът Боинг на малайзийските авиолинии, който се разби...