ГКПП Маказа ще е трети по натовареност на границата
Кърджали. Над три пъти ще се увеличи трафикът през Маказа в началото на летния сезон през 2014 г, това съобщи в Кърджали министърът на Македония и Тра...
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Кърджали. Над три пъти ще се увеличи трафикът през Маказа в началото на летния сезон през 2014 г, това съобщи в Кърджали министърът на Македония и Тра...
Кърджали. "Маказа" е шанс, не трябва да спим. Отварянето на пункта не се случи случайно, а е плод на усилията през последните три месеца на всички инс...
Смолян. Над 8 000 автомобила и повече от 22 000 души са преминали през ГКПП „Маказа-Нимфея" в първата седмица след откриването му, съобщи директорът н...
Кърджали. В първия уикенд след откриването на ГКПП „Маказа- Нимфея" в Кърджали нямаше бум на гръцки коли. „Сигурно повечето от съседите са решили да п...
София. „Честитя на всички българи новия път през Маказа и новия ГКПП „Маказа – Нимфея". Благодарение на всичките усилия, които правителството на ГЕРБ...