3 дни температурен рекорд в наш град
Магнолиите цъфнаха в необичайно топлото време
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Магнолиите цъфнаха в необичайно топлото време
Алея на магнолиите, засаждана от младоженци, ще цъфти в Дунавския парк в Силистра. Първите пет новобрачни двойки засадиха своите дръвчета през уикенд...
Манията по магнолиите завладя и евродепутата Николай Бареков. "Кучето ни Бари, порода алабай, много обича магнолиите. Порасна много, вече тежи два път...
Професорът прави райска градина в НИМ, има 140 лъжника в "Бояна" 1 795 лайка и 1758 споделяния - толкова събра само за 24 часа фотосесията на премиер...
"Магнолиите ми в къщата ми в Банкя. Любими са ми". Това написа премиерът Бойко Борисов в социалната мрежа Фейсбук, където публикува две снимки от своя...