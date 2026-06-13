Бойко отмаря сред любимите магнолии в Банкя (СНИМКИ)

"Магнолиите ми в къщата ми в Банкя. Любими са ми". Това написа премиерът Бойко Борисов в социалната мрежа Фейсбук, където публикува две снимки от своя...