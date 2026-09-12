Уникално! Два града у нас с едно и също име
Името произлиза от старобългарската дума доупънъ
Следете всички новини, анализи и коментари за Маджарово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Името произлиза от старобългарската дума доупънъ
Нека пазим живота и здравето на околните и в деня на изборите всеки да гласува с номер 9, каза лидерът на ДПС
Огромен пожар бушува тази нощ край Благоевград. Заради него са били евакуирани 170 души от село Рилци, съобщава МВР. Сигналът за пожара е подаден мал...
Европейските субсидии възраждат говедовъдството в Източните Родопи Отношенията на орлите и лешоядите с човешкия род са объркани. До 1958 г. в Маджаро...
Хасково. Спорове от години за границите на имот доведоха до стрелба посред бял ден в Маджарово в неделя. 57-годишният Назми Шериф е бил прострелян от...
Кърджали. Есенният спиралник (Spiranthes spiralis) цъфти по поляните в Източните Родопи. Красивата орхидея може да се види в района на Маджарово и Ив...
Умален модел на Стоунхендж пази древни тайни край Маджарово