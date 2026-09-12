Пълен обрат! Мадалина с неочакван ход след загубата на Гришо
Румънската актриса само преди дни избухна срещу Григор
Следете всички новини, анализи и коментари за Мадалина Генеа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Румънската актриса само преди дни избухна срещу Григор
Драмата продължава
Сексапилът му изиграл лоша шега
Както вече стана ясно Мадалина не последва Димитров в Китай
По време на 80-ото издание на кинофестивала
Филип Плейн и новото му гадже Мадалина Генеа