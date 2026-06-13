К-19 отмени концерта на Machine Head в София
Групата се принуди на отложи цялата си европейска обиколка
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Групата се принуди на отложи цялата си европейска обиколка
Групата отложи пролетното си турне за есента заради пандемията
Machine Head ще забият в България на 24 септември. Новината бе потвърдена на официалния сайт на групата. Концертът ще се състои в столичната зала „Ун...