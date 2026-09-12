Лоши новини от лекарите! Посочиха състоянието на Люпко Петрович
Бившият наставник на Левски, Литекс и ЦСКА е получил инсулт заради катастрофа
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Бившият наставник на Левски, Литекс и ЦСКА е получил инсулт заради катастрофа
След катастрофата на легендарния треньор
Злополука в Белград
Сръбският специалист сам е напуснал поста си
Половината от тях са заради Люпко Петрович
Люпко пак отсвири капитаните си
Треньорите и играчите трябва да мислим като него, обяви Петрович
Най-важно е да станем колектив, заяви сърбинът
Имаме шансове за титлата, категоричен е Петрович
Продажбата на Десподов не е на всяка цена, твърди сърбинът
Ел Маестро има много да учи, заяви сърбинът
Легендарният сръбски треньор ще е консултант
Люпко Петрович изостави "Левски" във възможно най-неподходящия момент - минути преди началото на домакинския мач с "Берое" и след като "сините" успяха...
Люпко Петрович тръгна на оглед за родни играчи и в "Б" група. Треньорът на "сините" цъфна в Плевен, където "Спартак" посрещна "Локо" (Сф). Преди това...
Треньорът на "Левски" Люпко Петрович не бе доволен от играта на "сините" след нулевото реми срещу "Радник" (Сурдулица). Спецът бе категоричен, че ако...
Старши треньорът на "Левски" Люпко Петрович остана доволен след успеха във втората контрола на "сините" снощи с 3:2 над "Дунав" Русе. Спецът се изказа...
Наставникът на "Левски" Люпко Петрович заяви, че до голяма степен загубата в Стара Загора вчера (1:2) се дължи на факта, че срещу "Берое" не са играли...
Румънец се сети късно, че може да стане треньор на "Левски". Мирча Редник обявил на "сините", че е готов да ги поеме. Постът обаче е вече зает от Люпк...
Гласуват бюджета на "Левски" на 30 юни Люпко Петрович трябва да се справи с пет цели при третото си завръщане на "Герена", обяви един от тримата собс...
Сърбинът е специалист в пожарни ситуации Този път съм дошъл тук за дълго време, отсече при третото си завръщане на "Герена" Люпко Петрович. Трудно е...