Десети сме в света по износ на оръжие
Показаха на "Хемус - 2016" БГ картечница, която изстрелва 720 куршума в минута Само за година сме продали въоръжение за 640 млн. евро, ръстът е 50%...
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Показаха на "Хемус - 2016" БГ картечница, която изстрелва 720 куршума в минута Само за година сме продали въоръжение за 640 млн. евро, ръстът е 50%...
Ние сме против влизането на ГМО в България СДС е с най-много общински съветници и кметове в рамките на Реформаторите, казва Любен Петров Заместник-м...
Индонезия може да бъде входна врата за България към перспективния пазар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), заяви зам.-министърът н...
Зам.-министърът на икономиката Любен Петров заяви в ефира на Нова телевизия, че "за мен към момента всички версии за повторните взривове в Иганово са...
Работим за откриването на представителства в Саудитска Арабия, Куба и Мексико Искаме по-малки данъци за инвеститорите в индустриалните зони, казва Лю...
София. Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации, членове на Българска...
Зам.-шефът на СДС Любен Петров обича да обикаля страната Икономист и рокаджия става за втори път вице на Божидар Лукарски. Досега Любен Петров бе зам...
Любен Петров, кандидат за депутат от СДС в 23 МИР София и в 14 МИР Перник