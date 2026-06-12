Искат забрана на съюза, организирал Луковмарш
„БНС-Еделвайс“ е създало и своя военизирана структура
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„БНС-Еделвайс“ е създало и своя военизирана структура
По случая се води разследване по надзора на Софийската градска прокуратура
Ще се прави проверка на дейността на сдружение „Български национален съюз - „Еделвайс“
Кметът на София Йорданка Фандъкова забрани факелното шествие. Въпреки това, то се състоя под засилено полицейско присъствие...
София. 7 души е задържала полицията преди началото на организирания от Български национален съюз Луковия марш в София, информира БГНЕС. Двама от арес...
Посолството на САЩ в България отбелязва с безпокойство намерението да се проведе т.нар. Луков марш на 14 февруари в София, обявиха от дипломатическата...