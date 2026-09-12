2500 наши викат за "Лудогорец" на "Местая"
2500 българи ще викат за "Лудогорец" на "Местая" въпреки негативния резултат в първия мач. Интересът сред родните емигранти е огромен. 1500 от тях веч...
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2500 българи ще викат за "Лудогорец" на "Местая" въпреки негативния резултат в първия мач. Интересът сред родните емигранти е огромен. 1500 от тях веч...
София. Малката Крисия Тодорова от Разград, която се прочу в цяла България с невероятния си певчески талант, изпълни на стадион "Васил Левски" вечната...
София. Крилото на Лудогорец Михаил Александров заяви след двубоя с Валенсия, че тимът е нямал късмет, подобно на останалите си съотборници. "Опитахме...
София. "Фабио Капело много ми помогна да не се ядосвам на пропуските по време на мача", коментира шефът на Лудогорец Кирил Домусчиев след двубоя на ст...
София. Босът на Лудогорец Кирил Домусчиев не скри разочарованието си от загубата с 0:3 от Валенсия, тъй като по думите му очаквал поне равенство. Изра...
София. „Почти сигурно продължаваме напред, но не всичко е предрешено. Остават още 90 минути. Още не си правим сметки, че сме в следващата фаза". Това...
София. Президентът на Валенсия Амадео Салво излезе бързо след мача срещу Лудогорец навън, подгонен от никотинов глад. Той дръпна набързо 2 цигари и не...
София. Вратарят на Лудогорец Владислав Стоянов излезе усмихнат, въпреки тежката загуба на орлите от Валенсия. "Разбира се, че не е приятно да паднеш 0...
София. Просто по-опитният отбор надделя. Това заяви пред БНТ наставникът на Лудогорец Стойчо Стоев след като Валенсия победи разградчани с 3:0 в първ...
София. Валенсия победи с 3:0 Лудогорец в първата среща от осминафиналите на турнира Лига Европа. Преди първия съдийски сигнал малкият музикален та...
София. Ето стартовите състави на Лудогорец и Валенсия, които се изправят един срещу друг на Националния стадион "Васил Левски". Двубоят е първи 1/8-фи...
София. Българският химн не е толкова лесен за пеене, колкото изглежда отстрани. Това каза в сутрешния блок на бТВ Крисия Тодорова, която довечера ще п...