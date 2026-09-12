"Лудогорец" взе "Арената" за 35 г.
Кметът на Разград Валентин Василев и президентът на „Лудогорец" Александър Александров най-после подписаха концесионния договор, с който клубът полу...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лудогорец Арена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметът на Разград Валентин Василев и президентът на „Лудогорец" Александър Александров най-после подписаха концесионния договор, с който клубът полу...
Казусът с бъдещето на стадион „Лудогорец Арена" в Разград отива в ръцете на централната власт. Това стана по искане на кмета на лудогорския град докто...
Общинският съвет бламира кмета след петчасови дебати След петчасови дебати в препълнената с граждани и футболни фенове заседателна зала на общинск...
Община Разград се гордее, че футболният клуб "Лудогорец" функционира на наша територия и ние сме отворени за сътрудничество в рамките на закона. В из...
Разград. Община Разград осигури 1 млн. лв. за реконструкцията на стадион "Лудогорец Арена". Това съобщи кметът на града Денчо Бояджиев и изтъкна, че р...
Разград. Разградският тим "Лудогорец" приема Ботев (Пловдив). Двубоят е от 19-ия кръг на футболното първенство. Той ще се играе на стадион „Лудогорец...
Разград. Държавата отпусна 3 милиона лева за ремонта на „Лудогорец Арена" по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", стана ясно от обявен...
Разград. Лудогорец може да започне да играе евромачовете си в Разград. Това ще стане възможно, тъй като финансовият министър Петър Чобанов е поел анга...