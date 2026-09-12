Пеевски прие кмета на Лозница
Представителите в местната власт и партийното ръководство се ангажират с реализацията на стратегията за ново начало на региона
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Представителите в местната власт и партийното ръководство се ангажират с реализацията на стратегията за ново начало на региона
Това обяви земеделският министър Десислава Танева, която присъства на фестивала на малината в града
Министърът на земеделието ще обсъжда с малинарите проблемите на бранша
С една година лишаване от свобода с три години изпитателен срок, без право да заема ръководна длъжност през това време, бе наказан кметът на община Л...
Кметът на Лозница осъден за нецелево изразходване на бюджетни средства в размер на 627 272 лева, предназначени за преодоляване на щети от бедствия и а...
Ефективна присъда от 6 години поиска разградската окръжна прокуратура за кмета на община Лозница Айхан Хашъмов. Съдебното дирене срещу градоначалника...
С избор на нов председател започна работа новоизбраният общински съвет в Лозница. На първото заседание на местния парламент за четвърти път клетва...
Двата местни парламента ще се съберат на първо заседание във вторник Два общински съвета в Разградска област ще се съберат за първото си заседание 4...
Промяната може да дойде само когато всички гласуват. ГЕРБ предлага силни кметове и общински листи в цялата страна и кандидатът ни за кмет на община Ло...
Три пътни възела ще свързват аутобана с регионалната пътна мрежа в района Бъдещата магистрала „Хемус" ще пресече община Лозница и ще премине в бли...
Трабанджии от Лозница отиват на ретро парад в Германия. Собствениците на легендарната марка се събират в германския град Цвайку в средата на юни. Това...
Пречиствателна станция за води и обновен парк отварят врати ден преди празника на града
Разград. 16 км. пътна настилка ще бъде възстановена след прикрючването на проект да воден цикъл на стойност 20 млн.лв. 16 километра пътна настилка щ...