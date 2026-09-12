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Осъдиха кмета на Лозница

Осъдиха кмета на Лозница

Кметът на Лозница осъден за нецелево изразходване на бюджетни средства в размер на 627 272 лева, предназначени за преодоляване на щети от бедствия и а...

30 май | 12:35
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