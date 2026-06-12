Ключово партньорство между Лотария България и Global Net Solutions
От 21 юли 2016 билетите на Лотария България се разпространяват и в обектите на Global Net Solutions. Global Net Solutions е веригa за мобилни комуник...
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От 21 юли 2016 билетите на Лотария България се разпространяват и в обектите на Global Net Solutions. Global Net Solutions е веригa за мобилни комуник...
Невероятен късмет споходи Данаил Петровски. 47-годишният строителен работник спечели 100 000 лева от новия билет "Златото на инките" на Лотария Българ...
Не един, а двама победители в грандиозното шоу "Лотария България" на 18 юни. Играта "АСТРО" донесе първата топ печалба в размер на 50 000 лева на Атан...
Борислава Маринова е късметлийката, която спечели 20 000 лева от билет "Bingo милиони" на Лотария България. Късметът споходил 29-годишната счетоводите...
ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА ОТ ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ! Два печеливши билета намериха своите късметлии. Топ печалбата от 250 000 лева от билет „Кръстословица" отиват...
Милена Димитрова от София спечели 50 000 лева. Само за няколко минути 32-годишината дама успя да достигне максималната печалба в играта "КЕШ" на "Лота...
Чаровната Валентина Стаменова от град София е поредната късметлийка, която ще подкара чисто нов автомобил, спечелен от билета „Спечели нов автомобил"...
Печалба от 250 000 лева в телевизионна игра в България беше спечелена от Веселин Василев от Козлодуй. На 26 март пенсионерът от дунавския град спечели...
Живко Костадинов от Силистра e късметлиятa, който спечели 50 000 лева от билет „Милион подаръци" на Лотария България. Той и съпругата му били на рожде...
И тази седмица водещият Башар Рахал ще води участниците през новите зрелищни игри по пътя към големите печалби.Кола, екскурзия и шанс за два милиона л...
"Здравейте, аз съм Башар Рахал, а вие сте с новата "Лотария България". Шоуто, което дава на обикновения човек една необикновена възможност - да стане...
Башар Рахал заменя Владо Карамазов като водещ на "Лотария България"
Светослав Маринов от ботевградското село Радотина е вторият голям късметлия, който този месец се сдоби с кола от новия лотариен билет на Лотария Бълга...
Тази събота България е различна. Тази събота в България се печели. Тази събота България може да роди милионер! Тази събота започва ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ с...
Лотария България влиза като петия елемент във втория сезон на уникалния проект Explore Bulgaria. Документалната поредица стартира тази седмица в ефир...
Ангелина Стринска от Долна Баня си спечели 10 000 лв. от карта VEGAS на Лотария България. Щастливката има четири деца и от 20 години работи като дома...