Възраждане тръгна на изборите с молебен
Откри предизборната си кампания в Лопушанския манастир пред чудотворната икона на Света Богородица
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Откри предизборната си кампания в Лопушанския манастир пред чудотворната икона на Света Богородица
Монтана. Само за една година в двора на Лопушанския манастир е издигната нова църква, съобщиха от видинската митрополия. Средства за това са дали дари...
Монтана. В събота и неделя над 3000 души се поклониха пред новооткритата икона на света Богородица с младенеца вЛопушанския манастир, съобщи игуменът...
Разрушаван е до основи, оцелявал и с една икона в колиба
София. Ясновидски сън на вярваща жена от София е показал място в църквата на Лопушанския манастир, на което е била зазидана древна икона. Светинята Бо...