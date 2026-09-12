Всичко за Лого

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Google смени логото си

Google смени логото си

Най-голямата търсачка представи ново си корпоративно лого, няколко седмици след като изненада света с основно преструктуриране, при което Google става...

02 септември | 7:30
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Вежди мисли лого на България

Вежди мисли лого на България

Конкурс за лого на България като председател на Съвета на ЕС през 2018 г. предлага министърът на културата Вежди Рашидов. Той присъства на среща при в...

23 февруари | 20:24
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