"Гугъл" обяви края на емблематична икона. Промените
На този етап, обновената икона вече е въведена в приложението Google Search за iOS
Следете всички новини, анализи и коментари за Лого. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На този етап, обновената икона вече е въведена в приложението Google Search за iOS
Технически проблем
Целевата дата за въвеждането на единната европейска валута е 1 януари догодина
Мъск удържа на думата си
Мъск също така стартира потребителска анкета в Twitter за "Смяна на цвета по подразбиране на платформата на черен"
Цветовете на новата икона не са толкова ярки, а формата също е леко променена, но цялостният стил остава същият
Корпоративният сайт и страниците в социалните мрежи вече са ребрандирани
И двете компании вече показаха новите си емблеми в кратки видеоклипове
Само преди дни бе показана и новата униформа на този вид войски
Община Поморие обяви конкурс за изработване на лого на общината, а победителят ще грабне награда от 1000 лева. "След проведен конкурс по-рано тази год...
Новата клубна емблема избрана с вота на феновете „Лудогорец" ще започне новия футболен сезон с нова емблема. Логото на зелените е избрано с вота...
Остава старото туристическо лого на България с розата, широкото жури не успя да избере ново. Това обяви окончателно министърът на туризма Николина Анг...
Страната ни остава без ново туристическо лого - това решение взе журито, след като не успя да избере победител от последните останали 7 лога. Нито е...
10 000 лева ще е цената на новото лого на България. То обаче ще бъде дадено за авторското право, което министерството трябва да откупи, за да ползва б...
Министерството на туризма обяви нов конкурс за туристическо лого. Проекти се приемат до 4 април. Конкурсът се организира съвместно с Националната худо...
Най-голямата търсачка представи ново си корпоративно лого, няколко седмици след като изненада света с основно преструктуриране, при което Google става...
Срокът за подаване на предложенията за участие в обявения конкурс за лого на Националната галерия в София е до 17:00 часа на 7 септември 2015 г., съоб...
Правилният избор на настилка създава желаната атмосфера в жилището и офиса Доверете се на майстори, ако не сте сигурни в уменията си Един от най-важ...
В най-скоро време БНТ ще изготви лого и слоган за "Детската Евровизия", които по някакъв начин да представят страната ни. Това заяви генералният дирек...
Конкурс за лого на България като председател на Съвета на ЕС през 2018 г. предлага министърът на културата Вежди Рашидов. Той присъства на среща при в...