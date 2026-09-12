Лобистът Маршал Харис - новата бухалка на Прокопиев
Частен американски лобист си позволява да говори от името на американското финансово министерство
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Частен американски лобист си позволява да говори от името на американското финансово министерство
100 лева глоба за всеки декар земя, притежавана от дружества, които имат сред акционерите си физически или юридически лица извън европейското икономич...
Промените в нормативните актове ще се одобряват първо от коалиционните партньори ГЕРБ ще предложи експертно сито за законодателната инициатива на мно...
В парламента се пуши, призна Спас Панчев
Вашингтон. Twitter съобщи, че създава т.нар. комисия за политическа дейност (PAC) и регистрира първия си лобист в САЩ, съобщи „Уошингтън поуст". Социа...
Синът на Савови може да не си е пил лекарствата, предположи МВР-шефът