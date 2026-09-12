В Париж е тежко! Заплашиха със смърт заради Льо Пен
Заради решението на съдиите
Следете всички новини, анализи и коментари за Льо Пен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заради решението на съдиите
Свързана е с войната в Украйна
В основата са Орбан и Льо Пен
Пен приветства "завръщането към свободата" на Великобритания
Френският крайнодесен политик Жан-Мари льо Пен бе глобен от местен съд с 30 000 евро за антисемитски изказвания, съобщи Би Би Си. Присъдата на Льо Пе...
Френската националистическа партия "Национален фронт" на Марин льо Пен е поискала заем от руски банки в размер на 27 милиона евро, пише РИА Новости....
Жан-Мари и дъщеря му Марин подали неверни декларации, заплашва ги 3 . затвор Френските правосъдни власти започнаха разследване на имотните декларации...
Ако елитът на Европа не обуздае имиграцията и джихадизма, ще бъде пометен от националистите Победата на Марин льо Пен на местните избори в Франция е...
Победата на крайнодесния "Национален фронт" в първия тур на местните избори във Франция ще окаже влияние далеч отвъд формирането на регионалните парла...
Французойка си прави селфи с бившия президент Никола Саркози и съпругата му Карла при пристигането им в избирателната секция в Париж
Основателят на крайнодесния "Национален фронт" Жан-Мари льо Пен, който бе изключен от партията, оглавявана от дъщеря му Марин, обяви създаването на но...
Около 5000 правозащитни активисти, студенти, антиглобалисти, социалисти и анархисти протестираха в Париж срещу победата на френската крайна десница в...
Лидерката на френския крайнодесен Национален фронт Марин льо Пен пожела ЕС да се срине и призова французите да допринесат за това, ако е възможно, пре...