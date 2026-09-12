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Излиза "Любов" на Елин Рахнев

Излиза "Любов" на Елин Рахнев

"Любов", новата пиеса на Елин Рахнев, се превръща в театър за създадената преди доста години по негова идея сцена на четвъртия етаж в Народния. Първит...

16 април | 20:05
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