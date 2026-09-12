С кого говори по телефона Христо Шопов
Топ актьорът излиза с нов моноспектакъл на Елин Рахнев и Лиза Шопова
Следете всички новини, анализи и коментари за Лиза Шопова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Топ актьорът излиза с нов моноспектакъл на Елин Рахнев и Лиза Шопова
Големият актьор и племенникът му Асен Мутафчиев излизат на 26 януари в "Сълза и смях"
За първи път играя психопат, казва международно признатият актьор преди софийската премиера на хасковския спектакъл „Верига от думи“
Зрителите сме садисти, казва дъщерята на великия Наум Шопов, която пише пиеси и поставя спектакли
Премиерата на „Трима мъже и една Маргарита“ е на 20 април в Сатирата
Лиза Шопова вече напълно заряза актьорлъка и се отдаде на режисура
"Любов", новата пиеса на Елин Рахнев, се превръща в театър за създадената преди доста години по негова идея сцена на четвъртия етаж в Народния. Първит...