Обрат със заплатите на лекарите
Депутатите приеха три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
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Депутатите приеха три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
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Нова възможност за оздравяване на затруднени компании
Язовир Студена е с добър лимит
Милионери записват на съпругите си лимит от 1500 лв. в бутици
Европа изчерпа капацитета си за приемане на бежанци. Това коментира във Варна външният министър Даниел Митов, който е там на посещение заедно с премие...
Размразиха преговорите за рамков договор, дебатите започват в понеделник Болниците няма да имат лимити на своите бюджети от 1 април. Това съобщи упра...
Колкото и странно да звучи заглавието свързано с първия SUV модел на компанията, то е факт. Първите 608 броя - съответстващи на мощността на Bentayga...
След среща в Банката в Гърция, министърът на финансите Евклидис Цакалотос взе решение гърците да могат да пренасят в чужбина суми до 2000 евро, пише g...
Соцдепутатът Кирил Добрев за малко да наложи лимит за червените народни представители и те да могат да са в парламента само 3 мандата. Точно 9 гласа н...
От тази година младежите в БСП ще имат право само на 2 последователни мандата като шефове на местните структури на Младежкото обединение на червените....
Петър Пешев, Bull Trend Brokerage LTD Американските индекси приключиха седмицата с минимални седмични разпродажби, докато волатилността на европейски...
Пловдив. Пловдивските лекари са пред изчерпване на лимитите за направления, стана ясно по време на конференцията на Националното сдружение на общопрак...
Никозия. Кипър ще отмени от януари 2014 г. ограниченията върху банковите операции, въведени през март т.г. заради финансовата криза. Президентът Никос...
Видин. Оформили са се участъци с лимитиращи дълбочини на река Дунав откъм България. Нивото на реката в акваторията на Видин продължава да пада като за...
Пазарджик. Областният управител на Пазарджик Иван Йорданов ще поиска вдигане на лимита за разпореждане с имущество. В момента губернаторът има право д...