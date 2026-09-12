Всичко за Лимит

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Болниците без лимити от април

Болниците без лимити от април

Размразиха преговорите за рамков договор, дебатите започват в понеделник Болниците няма да имат лимити на своите бюджети от 1 април. Това съобщи упра...

05 декември | 21:30
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Bentley Bentayaga ще бъде лимитиран

Bentley Bentayaga ще бъде лимитиран

Колкото и странно да звучи заглавието свързано с първия SUV модел на компанията, то е факт. Първите 608 броя - съответстващи на мощността на Bentayga...

18 ноември | 7:45
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Кипър маха лимита

Кипър маха лимита

Никозия. Кипър ще отмени от януари 2014 г. ограниченията върху банковите операции, въведени през март т.г. заради финансовата криза. Президентът Никос...

18 септември | 19:40
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