Нов хит: Лилавите храни
Лилавият дъжд на Принс е безсмъртен. Парчето на Ирина Флорин в същата палитра се оказа едно най-добрите в най-новата ни попмузика. Цветът на монарсите...
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Лилавият дъжд на Принс е безсмъртен. Парчето на Ирина Флорин в същата палитра се оказа едно най-добрите в най-новата ни попмузика. Цветът на монарсите...
Къдравелките Шер и Ева Тепавичарова пак са на мода Голямото пролетно шоу в прическите започна. Зрелището си заслужава - сини, зелени, лилави, розови...