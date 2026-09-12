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Русе ликува заради Габи

Русе ликува заради Габи

Над 1 300 000 зрители гледаха по bTV избора на България за Детска Евровизия 2015 Талантливата седмокласничка пее от тригодишна, голямата й страст са...

09 септември | 20:05
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