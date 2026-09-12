Ахмед Башев: Ако получа доверие, ще го върна с лихвите

Ахмед Башев е втори в листата на ДПС в Пиринския край. Роден е на 22 януари 1964 г. в Рибново. Завършил висше образование в ПУ "Паисий Хилендарски", с...