Всичко за Лидия Руменова

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Руменова: Безпартийна съм

Руменова: Безпартийна съм

София. Показателно е, че първата реакция срещу мен е на политическо ниво, коментира пред БНР новият шеф на Сметната палата Лидия Руменова и посочи, че...

04 май | 10:50
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