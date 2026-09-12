Руменова: Има една отлично работеща Сметна палата
София. Има една отлична работеща Сметна палата, която ще продължи да работи така в бъдеще въпреки околната среда. Виждате – опитват се да върнат стари...
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София. Има една отлична работеща Сметна палата, която ще продължи да работи така в бъдеще въпреки околната среда. Виждате – опитват се да върнат стари...
ГЕРБ и шефката на Сметната палата влязоха в спор за новия закон на одитната институция. Както вече "Стандарт" съобщи, председателят на палатата Лидия...
Ще бъде обявен конкурс за сто работни места в институцията София. Трябва да се направи цялостна проверка на дейността на Валери Димитров и работата н...
София. Показателно е, че първата реакция срещу мен е на политическо ниво, коментира пред БНР новият шеф на Сметната палата Лидия Руменова и посочи, че...
София. Новият председател на Сметната палата е Лидия Петкова Руменова. Тя бе избрана с 95 гласа "за и нито един не бе "против" или "въздържал се". Де...