Истината лъсна! Социолози умишлено свалят рейтига на Пеевски
Фалшивата "промяна" удари дъното с манипулациите си
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Фалшивата "промяна" удари дъното с манипулациите си
Лидия Йорданова каза как ще се състави кабинет
София. Ако изборите са днес, резултатите ще са: ГЕРБ – 26%, а БСП – 15, ДПС – 7%, Реформаторския блок – 6%, България без цензура – 5%, АБВ – 3%, НФСБ...
София. Уволнената дисциплинарно директорка на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) Лидия Йорданова създаде нова социологичес...
София. Професионалната общност на социолозите в България излезе с декларация по повод обявеното закриване на НЦИОМ. "С настоящата декларация изразява...
Лидия Йорданова има право да се защити по съдебен път, каза председателят на парламента
София. Бившият директор на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) Лидия Йорданова завежда дело заради уволнението й, това приз...
Основният въпрос е може ли този парламент да излъчи правителство, смята шефът на НЦИОМ
Невъзможна е категорична прогноза на изборите, твърди Лидия Йорданова
София. Обвинения в манипулации на предизборните прогнози на НЦИОМ се съдържат в открито писмо, подписано от Яне Янев. Писмото е адресирано до директор...