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Убиха командир от "Хизбула"

Убиха командир от "Хизбула"

Бейрут. Командир на ливанската групировка "Хизбула" е бил застрелян пред дома си в южната част на Бейрут. Хасан ал Лакис бил един от членовете основа...

04 декември | 20:26
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