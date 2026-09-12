Убиха командир от "Хизбула"
Бейрут. Командир на ливанската групировка "Хизбула" е бил застрелян пред дома си в южната част на Бейрут. Хасан ал Лакис бил един от членовете основа...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лидери Ес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бейрут. Командир на ливанската групировка "Хизбула" е бил застрелян пред дома си в южната част на Бейрут. Хасан ал Лакис бил един от членовете основа...
Киев. От големите протести в Украйна през 2004 г. досега в страната липсваха фигури с харизмата и организаторските качества на героинята на "Оранжева...
Грузия подписа споразумение за асоцииране на срещата във Вилнюс