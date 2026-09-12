ЛГБТ-активист ли е Никанор? Новият курс на либералното християнство
Думите на архимандрита прокарват стратегията за подкопаване на автентичното учение на Църквата Христова
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Думите на архимандрита прокарват стратегията за подкопаване на автентичното учение на Църквата Христова
Джендър идеологията не е ЛГБТ и проблематиката
От партията публикуваха "черен списък" с учители и психолози
Публикува имената на учители, които са против забраната за ЛГБТ пропаганда в училищата
Какво написаха в социалните мрежи
Милена, желая ти да не се променяш никога!
Превзели укрепление
Пуснаха го под гаранция, той избухна: "Долу демокрацията!"
Расате неоткриваем след като имунитетът му беше свален
Националистът обвинен за нападението в офис на ЛГБТ организация
Повдигат обвинение на националиста заради погрома на офис на ЛГБТ общността
Около десетина мъже са нахлули в помещението, намиращо се на бул. „Дондуков“
С особени усърдия издирват и убиват хора от ЛГБТ общността.
Нa Игритe щe имa 142-мa cпoртиcти c нeтрaдициoннa ceкcуaлнa oриeнтaция
Говорителят на Ватикана Федерико Ломбарди разпространи позиция на Светия отец за кървавата трагедия Папа Франциск е потресен от случилото се масово у...
Полицията описа случилото се като терористичен акт. Бащата на масовия убиец се извини за стрелбата, но разказа, че синът му бил срещу гейовете Извърш...
Белград. Първият от 4 години насам гей парад в Сърбия приключи успешно без инциденти при засилени мерки за сигурност. Стотици участници в шествието из...
София. Доброволческият организационен комитет на „София Прайд 2014" е уведомил общината, че възнамерява да проведе седмото си шествие на 5 юли, съобщи...
София. Столична община реши да съкрати наполовина маршрута на София Прайд 2014 без конкретни мотиви, съобщиха организаторите на ежегодното правозащитн...
Утре честваме Международния ден срещу хомофобията и трансфобията, припомнят организаторите.