Доброволци лежат два месеца. Вижте причината
Доброволците са избрани измежду 3000 кандидати. Те ще лежат 60 дни
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Доброволците са избрани измежду 3000 кандидати. Те ще лежат 60 дни
Храни и упражнения ще помогнат да отслабнете при минимална физическа активност
НАСА ще плати по 18 000 долара на всеки, който се съгласи да участва в изследване за влиянието на нулевата гравитация върху тялото на астронавтите. То...