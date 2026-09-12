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Чобанов: Добре работихме с ДПС

Чобанов: Добре работихме с ДПС

София. Бившият финансов министър Петър Чобанов обясни в ефира на Нова телевизия как се е стигнало до преминаването му от от гражданската квота на БСП...

03 септември | 8:08
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