И срещу Рома.Чудото Леверкузен продължава! /РЕЗУЛТАТИ/
Тимът на Алонсо гледа към финала в Лига Европа
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Тимът на Алонсо гледа към финала в Лига Европа
Голяма чест за треньора след историческия успех
Директорът на клуба с интересни подробности
Как се отърваха от сензационна загуба
Трагедията стана в германския град Леверкузен
Той даде даде обширно интервю за Sky Sports.
Отборът на "Зенит" (Санктпетербург) показа изключителната си класа и не остави никакви шансове на "Валенсия" след победа с 2:0 като домакин. Домакинит...