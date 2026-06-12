Кабинетът вдигна летвата, но трудно ще я прескочи
Страхил Делийски, политолог Това, което със сигурност правителството свърши за изминалите 100 дни от управлението си, е, че произведе субект на власт...
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Страхил Делийски, политолог Това, което със сигурност правителството свърши за изминалите 100 дни от управлението си, е, че произведе субект на власт...