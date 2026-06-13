Австрия спасила терориста Чатаев от българския съд
Виена дала на Едноръкия статут на бежанец и осуетила връщането му на Русия Ахмед Чатаев е организирал не само атентата на летище "Ататюрк", но и двет...
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Виена дала на Едноръкия статут на бежанец и осуетила връщането му на Русия Ахмед Чатаев е организирал не само атентата на летище "Ататюрк", но и двет...
По повод атентата на международното летище "Ататюрк" в Истанбул - най-смъртоносният от серията бомбени атентати в Турция тази година - при който загин...
Турските власти обвиниха "Ислямска държава", още никой не е поел отговорност Терористи извършиха четвърта кървава атака в Истанбул тази година. Този...
Два чувала с банкноти се разлетяха на една от рампите на летище "Ататюрк" в Истанбул, съобщи в. "Хюриет". Това станало при товаренето на парите, собст...