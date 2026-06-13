Всичко за Летище "ататюрк"

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Пари летят на "Ататюрк"

Пари летят на "Ататюрк"

Два чувала с банкноти се разлетяха на една от рампите на летище "Ататюрк" в Истанбул, съобщи в. "Хюриет". Това станало при товаренето на парите, собст...

15 май | 19:00
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