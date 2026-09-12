БАБХ сигнализира за евентуално замърсяване на река Лесидренска
От тръба, излизаща от оградата на кланица, изтича течност с червеникав цвят, която достига до реката
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От тръба, излизаща от оградата на кланица, изтича течност с червеникав цвят, която достига до реката
Подземна болница или лаборатория за извънземни е мистериозният Обект 17
"Искам само да дойдете пак", каза възрастен жител на селото на премиера Борисов
Очакват резултатите от нови 23 проби на контактни със заразените хора
Филип Михайлов от Лесидрен се кълне никога повече да не седне зад волана Петковден се оказва щастлив за двамата автоджигити от Лесидрен и Копитото. В...
Филип Михайлов отрича да е имало гонка, прехвърля вината на друг шофьорОбвиненият за смъртта на две деца край Лесидрен за пръв път сподели своята верс...
Апелативният съд във Велико Търново отложи заседанието по жалба на Филип Михайлов, обвинен в причиняване на смъртта на две 16-годишни деца при нерегла...
Загубихме 17 деца за 7 месеца, обяви МВР Войната по пътищата продължава. Нейна жертва отново стана невинно дете. Часове след като 10-годишното момиче...
Трагедията в Лесидрен с прегазените деца постави въпроса за криминализирането на нерегламентираните гонки. Специално аз не се наемам да дам компетенте...
Съдът в Ловеч остави в ареста 28-годишния Филип Михайлов, който причини смъртта на две 16-годишни деца, както и рани други две по време на гонка в сел...
Приятели на 16-годишния Марино, който бе прегазен край Лесидрен при гонка, искат да направят филм за него. Това разказа негова учителка пред бТВ, коят...
Черната серия ще продължи, докато джигитите нямат страх от закона "Той беше слънчево дете", разказва ми директорът на 51-во училище за 16-годишния Ма...
15-годишната Петя Божкова, която пострада при автогонката край Лесидрен, е стабилизирана и лечението й продължава. За нея се грижат медиците от УМБАЛ...
До 15 години затвор грозят шофьора, убил децата в Лесидрен. Това заяви пред bTV адвокат Марин Марковски по повод трагичния инцидент в селото от вчера,...
Момчетата, които участвали в гонките на Лесидрен през последните няколко дни, не са имали предупредителни протоколи. Това съобщи Нова тв и уточни, че...
Безумието по пътищата продължава. Шофьори си организират гонки, в които загиват невинни други хора. Не минава ден, без коли да сгазят деца и възрастни...