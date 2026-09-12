Предстои пускане в природата на излюпените в Зоопарк Стара Загора две белоглави лешоядчета
Община Стара Загора подкрепя и активно участва в природозащитните инициативи
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Община Стара Загора подкрепя и активно участва в природозащитните инициативи
Все още не достигат 3 400 лв., за да се обезпечи изхранването и маркирането на птицата със сателитен предавател
Дългоочаквано събитие отбелязаха в Зоопарка в Стара Загора
За ситуацията алармират местни жители
Ранен млад екземпляр от защитения вид белоглав лешояд бе спасен от смърт в Луковит. Птицата била намерена в безпомощно състояние от местен жител в ме...
Първото белоглаво лешоядче, излюпено на свобода в Природен парк „Врачански Балкан" бе кръстено с името Мишел. Малкото птиче се появи на бял свят през...
Един от последните царски орли в България на име Волен загина при катастрофа на пътя Сливен - Ямбол. Птицата е била блъсната от кола преди разклона за...
Стара Загора. Египетските лешояди в спасителния център за диви животни в Града на липите скоро ще бъдат преместени в специална клетка, изградена с фин...
Кърджали. 161 белоглави лешояда бяха преброени по време на осмото поредно преброяване в долината на река Арда. В сравнение с миналата година птиците...