За 4 г. 9 лекари са в затвора за грешки
Битката с мудното правосъдие е сурова
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Битката с мудното правосъдие е сурова
София. Между 40 и 44 хил. на година са българите, които смятат, че са станали жертва на медицинска грешка. Това показват данни от социологическо изсле...
София. Необходимо е да се създаде регистър на лекарските грешки. Не, за да злепоставя медиците, а, за да посочва тези от грешките, които не трябва да...
Не ни трябват медици в затвора, категорична е специалистката
В 70% от лекарските грешки се дължат на пропуски в системата, заяви шефът на етичната комисия на докторския съюз д-р Петко Загорчев. Той обясни, че БЛ...