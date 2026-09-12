Всеки македонец ще може да гледа канабис
Той ще е за лична употреба, а легализацията ще отвори нови икономически възможности, каза Зоран Заев
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Той ще е за лична употреба, а легализацията ще отвори нови икономически възможности, каза Зоран Заев
Новите правила създават многоезични стандартни удостоверения, за да се облекчи превеждането на документи за раждане, брак, развод и др. Край на легал...
Употребата, отглеждането и притежанието на марихуана в щата Аляска от днес е напълно законно, съобщи АП. Легализирането идва в резултат на гражданска...
Вашингтон. На референдум за легализация на марихуаната ще гласуват жителите на Окръг Колумбия, където се намира столицата на САЩ Вашингтон. Вотът ще с...
Лондон. Доклад на британското Министерство на вътрешните работи постави под сериозно съмнение резултатите от борбата с употребата на психотропни вещес...
Благоевград. Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград изрази своя протест срещу легализация на марихуана под каквато и да било форма. От...
Портланд. Този ноември гласоподавателите в американския щат Орегон ще трябва да решат дали искат да легализират упоребата на марихуана. "Петицията е...
София. Преводачите на свободна практика трябва да могат да сключват договори с държавни институции наравно с преводаческите агенции, смята Комисията з...
Брюксел. Гражданска инициатива събира гласове за легализиране на канабиса в Европейския съюз. Целта е Съюзът да възприеме обща политика за контрол и р...
Предложението е било отхвърлено при изработването на нов НК
Ню Йорк. Властите в Ню Йорк обмислят да променят законите за марихуана и да разрешат ограниченото й медицинско използване от хора, страдащи от тежки з...
Монтевидео. Уругвай стана първата страна в света, която изцяло узакони марихуаната. Напълно се легализира пушенето, купуването, продаването и отглежда...
Чикаго. Илинойс стана 20-ият американски щат, който легализира марихуаната за медицински цели, съобщи "Хъфингтън пост". Документът бе подписан от губ...