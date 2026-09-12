Всичко за Легализация

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Уругвай узакони марихуаната

Уругвай узакони марихуаната

Монтевидео. Уругвай стана първата страна в света, която изцяло узакони марихуаната. Напълно се легализира пушенето, купуването, продаването и отглежда...

11 декември | 14:51
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Илинойс узакони марихуаната

Илинойс узакони марихуаната

Чикаго. Илинойс стана 20-ият американски щат, който легализира марихуаната за медицински цели, съобщи "Хъфингтън пост". Документът бе подписан от губ...

02 август | 20:05
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