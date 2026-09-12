Китай вади уникален лазер, бие постиженията на САЩ
Боен лазер може да стреля на по-далечни разстояние и по по-големи мишени
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Боен лазер може да стреля на по-далечни разстояние и по по-големи мишени
Резултатите се виждат след първите няколко процедури, а най- хубавото е, че са дълготрайни
Някои експерти изразяват тревога и са скептични към използването на лазер в борбата срещу вируса
Лейзър Мед разполага с най-мощната и прецизна лазерна система в света – Тулиум 200 вата, за изпаряване на доброкачествено увеличената простатна жлеза....
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