Доживотен затвор без замяна за убиеца на сестрите Белнейски
Пловдив. Пловдивският апелативен съд потвърди за втори път присъдата „доживотен затвор без замяна" на убиеца на сестрите Белнейски Лазар Колев. Това с...
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Пловдив. Пловдивският апелативен съд потвърди за втори път присъдата „доживотен затвор без замяна" на убиеца на сестрите Белнейски Лазар Колев. Това с...
Експерти спорят в зала, отхвърлиха всички искания на Лазар
Пловдив. Нов свидетел ще бъде разпитан на днешното заседание по делото „Белнейски" в Пловдивския апелативен съд. Това е Ангел Атанасов, който е в затв...
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