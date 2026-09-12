Всичко за Ларс Фон Триер

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Триер мълчи в Берлин

Триер мълчи в Берлин

Филмовият фестивал в Берлин не минава без скандали. Датският режисьор Ларс фон Триер, който представи на "Берлинале" нецензурираната версия на "Нимфом...

10 февруари | 18:35
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