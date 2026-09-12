Ларс фон Триер отново във вихъра на скандала
Режисьорът представя сериен убиец като човек на „изкуството“
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Режисьорът представя сериен убиец като човек на „изкуството“
Култовият режисьор Ларс фон Триер проговори 4 години след "нацисткия" скандал на международния кинофестивал в Кан, породен от думите му "на моменти ра...
Филмовият фестивал в Берлин не минава без скандали. Датският режисьор Ларс фон Триер, който представи на "Берлинале" нецензурираната версия на "Нимфом...