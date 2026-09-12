Как да изберете идеалната крушка за лампа за всяка стая
Науката зад цветната температура и как една крушка може да направи дома ви по-уютен или по-свеж
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Науката зад цветната температура и как една крушка може да направи дома ви по-уютен или по-свеж
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Първа политическа сила е българският народ, каза партията на Слави
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Всеки магазин може да си позволи по една UV лампа, казва Тодор Кантарджиев
Двуфитилна лампа, бронзов печат и чаша за вино са последните находки, намерени от археолози край Перперикон. Ръководителят на разкопките проф. Николай...
Михаил и Кристина Белчеви в компанията на другите две рожденички - Венета Платиканова и дъщеря й Маргарита
Стокхолм. Шведската мебелна компания "Икеа" изтегля милиони детски лампи след смъртта на дете, което се удушило с шнура на лампата, а друго било ранен...
Уисконсин. Студенти от Университета в Уисконсин търсят финансиране за производството на много интересно изобретение - екологично чисти лампи, които ня...