Всичко за Лампа

Следете всички новини, анализи и коментари за Лампа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България Парламентарни избори 2021
Лампата на Ерос на Перперикон

Лампата на Ерос на Перперикон

Двуфитилна лампа, бронзов печат и чаша за вино са последните находки, намерени от археолози край Перперикон. Ръководителят на разкопките проф. Николай...

06 септември | 18:10
0 коментара
26308
Направиха лампа на бактерии

Направиха лампа на бактерии

Уисконсин. Студенти от Университета в Уисконсин търсят финансиране за производството на много интересно изобретение - екологично чисти лампи, които ня...

20 август | 20:47
0 коментара
8186