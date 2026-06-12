Голяма новина за жените! Промяна в лаковете за нокти от 1 септември
Дерматолози в световен мащаб твърдят, че рискът от алергични реакции към химическото вещество е голям
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Дерматолози в световен мащаб твърдят, че рискът от алергични реакции към химическото вещество е голям
Американската верига за бързо хранене KFC пусна лак за нокти, който може да се яде и има вкус на пилешко месо, пише в. "Дейли мирър", цитиран от БТА....
Маникюрът на ръцете е едно от първите неща, които околните забелязват, а стара мъдрост гласи, че модерната жена си прави педикюр през лятото, а стилна...