Мераклия за печалба обра Лафка
Мераклия за бързо забогатяване е обрал обект на търговска верига „Лафка" в добричкия квартал „Балик", съобщиха от полицията. Сигналът за кражбата е по...
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Мераклия за бързо забогатяване е обрал обект на търговска верига „Лафка" в добричкия квартал „Балик", съобщиха от полицията. Сигналът за кражбата е по...
Уникален подарък от "Стандарт" и "Рефан" 10 000 флакона с чудодейната течност - само в обектите на "Лафка" 10 000 българи ще имат в дома си жива вод...
Продавач в лафка за цигари, алкохол и ваучери за мобилни оператори бе обран до шушка след пиянски запой с клиенти. 22-годишният Деян Дончев, който про...
София. "Течен бонбон", продаващ се в лавка на столичното 120-то училище притесни родители. Флаконът бил пълен с Е-та, а независима експертиза на лабор...
Шумен. Късметлия от Шумен е новият печеливш в игра на тотализатора ни. Щастливецът броил за талона едва 2,90 лв. и спечелва сумата 19 368,20 лева. С...
Бургас. Пандизчия обра лафката в бургаския затвор докато излежава присъдата си. Кражбата е извършена от 32-годишния Мартин Иванов от Разград. Лишения...
София. Една от най-големите работодателски организации у нас - "Произведено в България" даде рамо на Lafka. ""Табак Маркет" АД е българска компания и...
Платено съобщение. Табак Маркет АД се противопоставя за пореден път на негативната кампания, която необосновано се води срещу дружеството и която...
Борис Захариев, изпълнителен директор на "Табак маркет" - Г-н Захариев, Lafka ни връща в детството, когато се редяхме за понички в междучасието. То...
Над 600 са новите автобусни спирки в страната, поставени от "Табак Маркет"
Всички родни продукти ще бъдат специално маркирани във веригата магазини