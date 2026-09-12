Всичко за Лафка

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Напиха продавач и го обраха

Напиха продавач и го обраха

Продавач в лафка за цигари, алкохол и ваучери за мобилни оператори бе обран до шушка след пиянски запой с клиенти. 22-годишният Деян Дончев, който про...

07 юли | 17:40
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Вандали нападат Lafka

Вандали нападат Lafka

Платено съобщение.   Табак Маркет АД се противопоставя за пореден път на негативната кампания, която необосновано се води срещу дружеството и която...

19 февруари | 17:13
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