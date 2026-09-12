Обядът на Цветница! Вълшебни кюфтенца от риба – бързо, лесно, вкусно
Това е вторият ден от Големия пост, в който е разрешено да се яде риба
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Това е вторият ден от Големия пост, в който е разрешено да се яде риба
Малките зрънца са познати на хората още от неолита
Рибени кюфтета за трапезата
Добрич. Със специална рецепта за кюфтета от калмари със сладко-кисел сос бори конкуренцията кмета на Каварна Цонко Цонев на стартиралия пореден Миден...