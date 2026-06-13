Кметът на Пазарджик с луксозен имот и в София
Кметът на Пазарджик, който обяви имението си в село Паталеница за "селска къща", има луксозен имот и в столицата. Това показва продължението на разсле...
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Кметът на Пазарджик, който обяви имението си в село Паталеница за "селска къща", има луксозен имот и в столицата. Това показва продължението на разсле...