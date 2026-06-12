Откриха труп на мъж в столицата
София. Труп на мъж е намерен на ул. „Сребърна" в квартал „Хладилника". Около 15:00 часа днес е подаден сигнал в МВР за случилото се, съобщи "Фокус"....
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София. Труп на мъж е намерен на ул. „Сребърна" в квартал „Хладилника". Около 15:00 часа днес е подаден сигнал в МВР за случилото се, съобщи "Фокус"....