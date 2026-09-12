Мюсюлмани протестираха пред Куршум джамия
Десетки мюсюлмани от цялата странасе събраха на протест в Карлово пред Куршум джамия заради разкопки в основата на мюсюлманския храм, предаде бТВ. Къ...
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Десетки мюсюлмани от цялата странасе събраха на протест в Карлово пред Куршум джамия заради разкопки в основата на мюсюлманския храм, предаде бТВ. Къ...
Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов не разреши провеждането на протестен митинг в защита на Куршум джамия на 30-юни от група граждани с мюсюлманско...
София. Делото за Куршум джамия в Карлово влиза отново в Апелативния съд в София. Заради липса на документи то беше отложено в края на октомври миналат...
София. Софийски апелативен съд отложи делото за „Куршум джамия" за 6 февруари. Междувременно пред сградата на Съдебната палата се бяха събрали протест...
София. Делото за правоприемство между двете мюсюлмански настоятелства в България ще се гледа днес в Софийския апелативен съд от 11.00 ч. Съдът трябва...
Разпоредбите във фризера, пишат нови текстове за църкви и джамии
София. Футболни фенове от различни клубове, техни полууниформени връстници от крайни националистически формации и достолепни граждани на средна, че и...
Осъдиха четирима за погрома в Пловдив
Пловдив. Граждани и организации на футболни фенове се събират на протест пред съдебната палата в Пловдив срещу исканията на мюфтийството за собственос...
Карлово. Над 3000 карловци протеситараха мирно в града на Апостола срещу съдебното решение местната Куршум джамия да бъда дадена на Главно мюфтийство....
Карлово. Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов написа открито писмо до Главното мюфтийство. Причината е недоволството, което се надига в града на Левс...
8000 с подписка сградата да остане общинска собственост
Карлово. Граждани са недоволни от решението бившата Куршум джамия да бъде дадена на Главното мюфтийство и отново да стане молитвен храм. Това съобщава...