Третодивизионен тим изхвърли Бордо за купата
По продължава след гол в 117-ата минута
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По продължава след гол в 117-ата минута
"Червено-черните" спечелиха пета Купа на Франция
Тимът излъга Гингам на дузпи
Парижани вече 5 години без загуба в турнира
"Монегаските" отпаднаха и за Купата на Франция
Париж. Пари Сен Жермен ще срещне Монако на четвъртфиналите в турнира за Купата на Франция. Така на терена евентуално могат да се изправят един срещу д...