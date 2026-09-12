България и Италия обменят опит за културно-историческото наследство
Събитието е под патронажа на Министерство на културата на Република България
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Събитието е под патронажа на Министерство на културата на Република България
Мобилно приложение с добавена реалност ще показва данни за обекти преди или в реално време, каза проф. Тотоманова
Откраднаха колата на НИМ
Добрич. Иманяри рушат културно-историческото ни наследство, а прокуратурата нехае, алармира директорът на Регионален исторически музей в Добрич Костад...