Творци поискаха промяна в методиката на финансирането на културните институти
Стара Загора. Да бъде променена сегашната методика за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, която е неясна...
Следете всички новини, анализи и коментари за Културни Институции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стара Загора. Да бъде променена сегашната методика за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, която е неясна...